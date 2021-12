Perche en Nocé Perche en Nocé Orne, Perche en Nocé Pièce de théâtre « Vive les mariÉes » Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Pièce de théâtre « Vive les mariÉes » Perche en Nocé, 26 mars 2022, Perche en Nocé. Pièce de théâtre « Vive les mariÉes » Perche en Nocé

2022-03-26 – 2022-03-26

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé Sur invitation de Cap Djeun’s , la troupe théâtral « L’Estrade » vous propose une représentation de la pièce de théâtre « Vive les mariÉes » de Jérôme Vuittenez. Chez un curé de campagne sans prétention, deux personnes se présentent en vue d’obtenir le sacrement du mariage. Mais l’Église n’est pas prête à consentir cette union, surtout lorsqu’une bigote du village et l’évêque lui-même s’invitent à la cérémonie. Pratique : à la salle des fêtes de Nocé. Sur invitation de Cap Djeun’s , la troupe théâtral « L’Estrade » vous propose une représentation de la pièce de théâtre « Vive les mariÉes » de Jérôme Vuittenez. Chez un curé de campagne sans prétention, deux personnes se présentent en vue d’obtenir le… +33 6 62 64 58 36 Sur invitation de Cap Djeun’s , la troupe théâtral « L’Estrade » vous propose une représentation de la pièce de théâtre « Vive les mariÉes » de Jérôme Vuittenez. Chez un curé de campagne sans prétention, deux personnes se présentent en vue d’obtenir le sacrement du mariage. Mais l’Église n’est pas prête à consentir cette union, surtout lorsqu’une bigote du village et l’évêque lui-même s’invitent à la cérémonie. Pratique : à la salle des fêtes de Nocé. Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Ville Perche en Nocé lieuville Perche en Nocé