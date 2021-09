Corbara village de Corbara 20256 Corbara, Haute-Corse pièce de théâtre village de Corbara 20256 Corbara Catégories d’évènement: Corbara

Pièce de théâtre « Cosmétique de l’ennemi » d’après le roman d’Amélie NOTHOMB, mise en scène et adaptation Antonella NEGRONI, avec Isabelle EISENTEIN et Jacques BOUISSET. Résumé : Adèle Bussière, femme d’affaires attend son avion qui est retardé pour un temps indéterminé. Textor Texel, vient l’aborder et va, malgré ses réticences, lui raconter son histoire étrange et monstrueuse. Au cours de ce terrible récit, Adèle va retrouver le chemin intérieur de sa propre monstruosité. Pièce de théâtre « Cosmétique de l’ennemi » d’après le roman d’Amélie NOTHOMB, village de Corbara 20256 20256 Corbara Corbara Haute-Corse

