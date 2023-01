Pièce de théâtre > « Vacances obligatoires » Torigny-les-Villes, 29 janvier 2023, Torigny-les-Villes .

Pièce de théâtre > « Vacances obligatoires »

23 Rue Danican Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes Manche

2023-01-29 – 2023-01-29

Torigni-sur-Vire 23 Rue Danican

Torigny-les-Villes

Manche

Avant Paris et après Avignon, Aix, Angers, Angoulême, Tours, découvrez à Torigny-Les-Villes « Vacances obligatoires » la nouvelle comédie de Bruno Bachot.

Une fable moderne, drôle et émouvante. Une comédie qui parle du travail, de la famille, du Scrabble et de Dirty Dancing !

Patrick est addict… au travail. Il passe plus de temps dans ses dossiers qu’avec sa femme et son fils. Suite à un malaise, il se retrouve interné en maison de repos. Coupé du monde extérieur, il n’a ni dossiers, ni ordinateur, ni téléphone portable… Il doit faire face à une psychologue au caractère bien trempé, qui n’a pas la langue dans sa poche. Patrick doit lui prouver qu’il est » désintoxiqué » du travail, sinon il ne pourra pas sortir et retrouver sa famille… et son job ! La pièce aborde avec humour et sensibilité les sujets de la vie professionnelle, du couple et de la paternité. Les deux comédiens nous font passer par toutes les émotions, jusqu’au dénouement final… qui en surprendra plus d’un !

La presse en parle…

. « Une réussite » – Ouest France.

. « Drôle et moderne » – L’Echo républicain.

. « Du grand Théâtre » – L’Union.

. « L’auteur du spectacle « Le Coach » a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son humour » – Le Parisien.

. « Une comédie accessible à tous, qui ravira les aficionados de références humoristiques liées au monde de l’entreprise » – La Dépêche du midi.

Spectacle familial (à partir de 10 ans) – Durée : 1h20.

Torigny-Les-Villes – Château.

Tarif : 17€ – billetterie en ligne.

https://www.billetweb.fr/vacances-obligatoires-29-01-2023.

Contact : 06 62 12 61 17 – sandra.brotin@gmail.com.

Torigni-sur-Vire 23 Rue Danican Torigny-les-Villes

