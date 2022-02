PIÈCE DE THÉÂTRE UN POCKER POUR L’AUSTRALIE Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

PIÈCE DE THÉÂTRE UN POCKER POUR L'AUSTRALIE Rodemack, 2 avril 2022, Rodemack. PIÈCE DE THÉÂTRE UN POCKER POUR L'AUSTRALIE Place des Baillis Foyer Socio-culturel Rodemack

2022-04-02 20:30:00

Rodemack Moselle Rodemack 0 EUR Les Z’Allumés vous proposent une pièce de théâtre “Poker pour l’Australie” de François Scharre, pleine d’humour et de rebondissements.

Le synopsis : Michel joue depuis plusieurs mois au poker en cachette de sa femme. mais cette fois-ci, il a perdu douze milles euros face à un sicilien peu commode. Ce dernier vient réclamer son argent et Michel le fait passer, devant sa femme, pour un ami de régiment. Cette dernière l’invite à dîner et il va s’ensuivre une soirée très mouvementée pleine de mensonges et de quiproquos.

Comment Michel va-t-il se sortir de ce guêpier dans lequel il s’est fourré ? leszallumesrodemack@free.fr http://leszallumesrodemack.free.fr/ Les Z’allumés

