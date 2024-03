Pièce de théâtre « Un grand cri d’amour » Salle Amzer Vad Lannéanou, dimanche 10 mars 2024.

Pièce de théâtre « Un grand cri d’amour » Salle Amzer Vad Lannéanou Finistère

Une comédie de Josiane Balasko, mise en scène par Antoine Fondrier.

Hugo et Gigi formaient il y a quinze ans un couple vedette accumulant les succès, sur scène comme à l’écran. Séparés, Hugo continue sa carrière avec plus ou moins de succès. Gigi a sombré dans l’oubli, l’alcool et la dépression.

Par la Compagnie Bons Jours ensemble .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 15:00:00

fin : 2024-03-10

Salle Amzer Vad Lannéanou

Lannéanou 29640 Finistère Bretagne

