Allan Drôme Allan EUR 8 8 Pourquoi se rend- on si souvent à des dîners où l’on n’a pas envie d’aller, pour voir des amis qui n’en sont plus vraiment ? Par habitude ? Par gentillesse ? Par lâcheté ? compagnietracnart@gmail.com +33 6 16 07 78 74 https://www.tracnart-theatre.com/ Salle d’animation 85 Allée du Foyer Rural Allan

