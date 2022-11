Pièce de théâtre « Un beau salaud » Plouénan Plouénan Catégories d’évènement: Finistère

Plouénan

Pièce de théâtre « Un beau salaud » Plouénan, 20 novembre 2022, Plouénan. Pièce de théâtre « Un beau salaud »

Rue de Prat Per Salle Le Cristal Plouénan Finistère Salle Le Cristal Rue de Prat Per

2022-11-20 – 2022-11-20

Salle Le Cristal Rue de Prat Per

Plouénan

Finistère Plouénan Organisé par le comité des fêtes de Plouénan. Une comédie moderne de Pierre Chesnot.

Dans cette pièce jouée par la compagnie des Bons jours ensemble Antoine Fondrier, metteur en scène guide une œuvre menée tambour battant dans laquelle les situations cocasses se suivent. Entre une ex trop maternelle, une légitime trop compréhensive, une maîtresse trop dépressive et une future trop trop, le résultat devient drôlissime. +33 6 08 24 34 04 Salle Le Cristal Rue de Prat Per Plouénan

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouénan Autres Lieu Plouénan Adresse Plouénan Finistère Salle Le Cristal Rue de Prat Per Ville Plouénan lieuville Salle Le Cristal Rue de Prat Per Plouénan Departement Finistère

Plouénan Plouénan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouenan/

Pièce de théâtre « Un beau salaud » Plouénan 2022-11-20 was last modified: by Pièce de théâtre « Un beau salaud » Plouénan Plouénan 20 novembre 2022 finistère Plouénan Rue de Prat Per Salle Le Cristal Plouénan Finistère

Plouénan Finistère