2023-03-18

Salle des Fêtes de Maillot 11 Rue du Stade

Maillot

Yonne Maillot 4 4 EUR Le Théâtre Sans Nom organise plusieurs représentations de la comédie d’Eric Assous « Les Hommes préfèrent mentir », mise en scène par Jean Rouchon. Les dates :

Samedi 18 mars: 20h30

Dimanche 19 mars : 15h00

Du lundi 20 au samedi 25 mars : 20h30 Réservation par mail ou téléphone tsnmaillot@sfr.fr Salle des Fêtes de Maillot 11 Rue du Stade Maillot

