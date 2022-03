PIÈCE DE THÉÂTRE : “TRAHISONS” DE HAROLD PINTER Turquant Turquant Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Turquant Maine-et-Loire Turquant “C’est l’histoire d’un trio amoureux, le mari, la femme, l’amant – meilleur ami du mari. « Parodie machiavélique des situations du vaudeville » selon le traducteur Eric Kahane, Trahisons est un puzzle redoutablement efficace qui assemble les moments de l’histoire où tanguent l’amour, l’amitié, l’engagement artistique. Trahisons (Betrayal) a été publiée en 1978.” La Compagnie du 33ème étage vous présente une pièce de théâtre de Harold Pinter intitulée “trahisons”. Mise en scène : Emmanuel Vacarisas. Avec : Jeanne Delorme, Etienne Jeanson, Jérôme Léger. Espace Michel Grégoire 33eme.etage@gmail.com +33 6 76 47 85 27 “C’est l’histoire d’un trio amoureux, le mari, la femme, l’amant – meilleur ami du mari. « Parodie machiavélique des situations du vaudeville » selon le traducteur Eric Kahane, Trahisons est un puzzle redoutablement efficace qui assemble les moments de l’histoire où tanguent l’amour, l’amitié, l’engagement artistique. Trahisons (Betrayal) a été publiée en 1978.” Turquant

