Moselle Entrange La Compagnie Trou de Mémoire vous invite à une soirée théâtrale intitulée « Tour ça par amour » où seront jouées 3 pièces : « le retraité baby-sitter », « un célibataire épuisé » et « une femme très aimée ». Les rapports humains seront au cœur de cette représentation. Réservation par mail ou téléphone. eal.entrange@gmail.com +33 7 82 29 43 74 https://entrange.fr/ rue du Tennis Espace Charles Ferdinand Entrange

