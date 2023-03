Pièce de théâtre « Toc Toc Entrez… » Espelette Espelette Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Basses-Pyrénées Espelette EUR 0 0 L’association de théâtre amateur « Hitz Onak » a le plaisir de vous présenter notre spectacle de fin d’année, par la représentation théâtrale de « Toc Toc Entrez » pièce réadaptée par Jean-Marc Toto, qui a aussi géré la mise en scène.

Nous vous proposons un moment de détente, de rire tout en espérant vous surprendre par le thème abordé. Toutefois, cette pièce ne s’adresse pas à un jeune public, en effet nous préférons autoriser l’entrée aux enfants de plus de 10 ans. L’association de théâtre amateur « Hitz Onak » a le plaisir de vous présenter notre spectacle de fin d’année, par la représentation théâtrale de « Toc Toc Entrez » pièce réadaptée par Jean-Marc Toto, qui a aussi géré la mise en scène.

+33 6 44 88 92 21

