Pièce de théâtre « Sur le fil… » mise en scène par Claude Philip Salle de l’Estran Carcans Catégories d’Évènement: 33121

Carcans

Pièce de théâtre « Sur le fil… » mise en scène par Claude Philip Salle de l’Estran, 31 mars 2023, Carcans . Pièce de théâtre « Sur le fil… » mise en scène par Claude Philip Avenue de Maubuisson Salle de l’Estran Carcans 33121 Salle de l’Estran Avenue de Maubuisson

2023-03-31 – 2023-03-31

Salle de l’Estran Avenue de Maubuisson

Carcans

33121 +33 5 56 03 90 20 Mairie de Carcans

Salle de l’Estran Avenue de Maubuisson Carcans

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: 33121, Carcans Autres Lieu Carcans Adresse Carcans 33121 Salle de l'Estran Avenue de Maubuisson Ville Carcans Departement 33121 Lieu Ville Salle de l'Estran Avenue de Maubuisson Carcans

Carcans Carcans 33121 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcans /

Pièce de théâtre « Sur le fil… » mise en scène par Claude Philip Salle de l’Estran 2023-03-31 was last modified: by Pièce de théâtre « Sur le fil… » mise en scène par Claude Philip Salle de l’Estran Carcans 31 mars 2023 33121 Avenue de Maubuisson Salle de l'Estran Carcans 33121 Salle de l'estran Carcans

Carcans 33121