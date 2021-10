Pièce de théâtre solidaire : l’Assemblée des femmes Maison Fraternelle, 30 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 20h à 21h30

Le dimanche 31 octobre 2021

de 17h à 18h30

Le samedi 6 novembre 2021

de 18h à 19h30

Le dimanche 7 novembre 2021

de 17h à 18h30

gratuit

Nous serions ravis de vous faire découvrir notre adaptation de L’Assemblée des Femmes de Robert Merle, d’après Aristophane ! Venez partager ce bon moment avec votre famille et vos amis, et participez à un projet solidaire !

L’Assemblée des femmes est une pièce de Robert Merle, adaptée de plusieurs comédies d’Aristophane (dont Lysistrata). Le pitch ? Lassées de la situation politique et des guerres incessantes entre leur cité et Sparte, des femmes d’Athènes multiplient les ruses pour prendre le pouvoir, à commencer par prendre les habits de leurs époux… Une satyre politique irrésistible et, vous le comprendrez bien vite, au message ô combien actuel.

Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservations conseillées).

Participation libre au projet humanitaire. Les fonds recueillis lors des représentations financent des bourses d’études versées à une trentaine d’étudiants du Haut-Karabagh.

Merci pour votre soutien, au plaisir de vous retrouver !

Maison Fraternelle 37 rue Tournefort Paris 75005

7 : Place Monge (340m) 7 : Censier Daubenton (368m)



Contact :Association SCRIBE-Paris 0651111596 scribeparis@gmail.com http://www.scribeparis.org/ https://www.facebook.com/scribe.paris https://twitter.com/SCRIBE_Paris0651111596 reservation@scribeparis.org

Date complète :

