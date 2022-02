Pièce de Théâtre SHARA Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistère

Pièce de Théâtre SHARA Audierne, 20 février 2022, Audierne. Pièce de Théâtre SHARA Théâtre Georges Madec , 1 rue Henri Serg Esquibien Audierne

2022-02-20 17:00:00 – 2022-02-20 19:00:00 Théâtre Georges Madec , 1 rue Henri Serg Esquibien

Audierne Finistère Audierne Sur la terrasse du manoir de Penhoët en Belle-Île-en-mer, Sarah Bernhardt, 75ans, dicte ses mémoires à son secrétaire Pitou. Par jeu elle lui demande d’interpréter les personnages qui ont marqué sa vie. On passe du drame à la comédie avec en filigrane la fin de vie de la célèbre comédienne. assotheaephem@gmail.com +33 6 07 13 97 80 http://www.association-theatre-ephemere.fr/ Sur la terrasse du manoir de Penhoët en Belle-Île-en-mer, Sarah Bernhardt, 75ans, dicte ses mémoires à son secrétaire Pitou. Par jeu elle lui demande d’interpréter les personnages qui ont marqué sa vie. On passe du drame à la comédie avec en filigrane la fin de vie de la célèbre comédienne. Théâtre Georges Madec , 1 rue Henri Serg Esquibien Audierne

dernière mise à jour : 2022-02-11 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz

Détails Catégories d’évènement: Audierne, Finistère Autres Lieu Audierne Adresse Théâtre Georges Madec , 1 rue Henri Serg Esquibien Ville Audierne lieuville Théâtre Georges Madec , 1 rue Henri Serg Esquibien Audierne Departement Finistère

Audierne Audierne Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audierne/

Pièce de Théâtre SHARA Audierne 2022-02-20 was last modified: by Pièce de Théâtre SHARA Audierne Audierne 20 février 2022 Audierne finistère

Audierne Finistère