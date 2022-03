Pièce de théatre : Scapin au jardin Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Catégories d’évènement: Loiret

2022-08-28 16:00:00 – 2022-08-28 17:10:00

Virgile rentre chez lui après une journée de travail ordinaire, fonce dans son atelier… le jardin… pour retrouver ses jouets en forme d'outils qu'il manipule en offrant à chacun un accent, une voix et une démarche. François Manuelian seul en scène nous fait redécouvrir « Les fourberies de Scapin ». Un spectacle rythmé, dynamique, déjanté par la compagnie Brouhaha

ot.bellegarde@comcomcfg.fr +33 2 38 90 25 37 https://www.tourisme-gatinais-sud.com/sejourner/billetterie-2/billetterie/

