Pièce de théâtre Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Renan

Pièce de théâtre Saint-Renan, 21 mai 2022, Saint-Renan. Pièce de théâtre Place Guyader L’Amphi – Centre culturel Saint-Renan

2022-05-21 – 2022-05-21 Place Guyader L’Amphi – Centre culturel

Saint-Renan Finistère Au théâtre ce soir !

La Grammaire

Une comédie d’Eugène Labiche présentée par les Faous de Théâtre.

Tout public.

Entrée au chapeau.

Synopsis : En pleine campagne électorale, M. Caboussat, ancien négociant, se voir proposer une poste de correspondant à l’Académie car il passe pour un homme lettré auprès de son entourage, du vétérinaire, de sa bonne. Or, en réalité, son orthographe est lamentable … L’ arrivée de Mme Poitrinas, présidente de l’Académie d’Etampes et passionnée d’archéologie, ne va pas simplifier la situation … lesfaousdetheatre@gmail.com Au théâtre ce soir !

La Grammaire

Une comédie d’Eugène Labiche présentée par les Faous de Théâtre.

Tout public.

Entrée au chapeau.

Synopsis : En pleine campagne électorale, M. Caboussat, ancien négociant, se voir proposer une poste de correspondant à l’Académie car il passe pour un homme lettré auprès de son entourage, du vétérinaire, de sa bonne. Or, en réalité, son orthographe est lamentable … L’ arrivée de Mme Poitrinas, présidente de l’Académie d’Etampes et passionnée d’archéologie, ne va pas simplifier la situation … Place Guyader L’Amphi – Centre culturel Saint-Renan

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Renan Autres Lieu Saint-Renan Adresse Place Guyader L'Amphi - Centre culturel Ville Saint-Renan lieuville Place Guyader L'Amphi - Centre culturel Saint-Renan Departement Finistère

Saint-Renan Saint-Renan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-renan/

Pièce de théâtre Saint-Renan 2022-05-21 was last modified: by Pièce de théâtre Saint-Renan Saint-Renan 21 mai 2022 finistère Saint-Renan

Saint-Renan Finistère