Pièce de théâtre « ROMANCE EN FA » Salle MILLE CLUB Buffières, dimanche 10 mars 2024.

Pièce de théâtre « ROMANCE EN FA » Salle MILLE CLUB Buffières Saône-et-Loire

Pièce de théâtre « Romance en fa » de Sophie Artur et Sylvie Balaskovic, interprétée par la Compagnie Le pied aux planchers.

C’est l’histoire de deux demi-soeurs, Lili qui sculpte et Claudie qui analyse. Elles ont le même père, mais une mère différente. Le père, un artiste de génie, est dans le coma. Elles sont là pour ses derniers instants et règlent leurs comptes…..! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 16:00:00

fin : 2024-03-10

Salle MILLE CLUB Le Bourg

Buffières 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Pièce de théâtre « ROMANCE EN FA » Buffières a été mis à jour le 2024-02-22 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III