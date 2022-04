Pièce de théâtre précédée d’une conférence, de dédicaces et d’un repas partagé avec François Bégaudeau, l’auteur. Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Pièce de théâtre précédée d'une conférence, de dédicaces et d'un repas partagé avec François Bégaudeau, l'auteur. Villefranche-de-Rouergue, 6 mai 2022.

Villefranche-de-Rouergue Aveyron Villefranche-de-Rouergue 10 EUR 0 7 18h : Conférence / dédicaces (entrée libre)

20h30 : Pièce de théâtre Le lien Réservations pour la représentation : https://my.weezevent.com/le-lien-soiree-begaudeau ou au 06.32.37.54.24Billet : 10€ (demandeurs d’emploi / étudiants : 7€ et moins de 12 ans : gratuit) Soirée spéciale avec François Bégaudeau, auteur de théâtre, le 6 mai au théâtre de Villefranche de Rouergue. 18h : Conférence / dédicaces (entrée libre)

20h30 : Pièce de théâtre Le lien Réservations pour la représentation : https://my.weezevent.com/le-lien-soiree-begaudeau ou au 06.32.37.54.24Billet : 10€ (demandeurs d'emploi / étudiants : 7€ et moins de 12 ans : gratuit)

