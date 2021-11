Pièce de théatre : Pourvu qu’il pleuve Loches, 19 décembre 2021, Loches.

Pièce de théatre : Pourvu qu’il pleuve Loches

2021-12-19 15:30:00 – 2021-12-19

Loches Indre-et-Loire

« Laisser entrer le monde. Le monde qui bouscule, gueule, cogne »

Une journée qui s’écoule dans un café parisien, depuis l’ouverture au petit matin jusqu’à la fermeture tard dans la nuit. Une journée qui pourrait être le condensé d’une année de vie. Les personnages : trois serveuses, deux cuisiniers kurdes, un couple et le chœur des clients. Des petites histoires qui n’auraient jamais dû se rencontrer vont pourtant se lier par la force du monde extérieur qui déboule.

Une pièce forte et belle, intimiste et puissante qui est présentée dans une mise en scène inventive, qui joue avec les volumes et le point de vue du spectateur.

Organisé par le Lions Club de Loches.

roger.borrat@orange.fr +33 6 71 76 26 38

Lions Club de Loches – Compagnie L’entracte

Loches

