Pièce de théâtre : Pourquoi moi?! Pinon, 20 février 2022, Pinon.

Pièce de théâtre : Pourquoi moi?! Pinon

2022-02-20 – 2022-02-20

Pinon Aisne Pinon

Rendez-vous le dimanche 20 février à 15h00 pour une pièce de théâtre à la salle des fêtes, située Place Charles de Gaulle à Pinon.

Aristide Rouli, croupier, vient d’être quitté par sa femme pour son infidélité. Il faut déjà le digérer. Fou amoureux et décidé à la reconquérir, il trouve en catastrophe, dans un immeuble plus que glauque, un appartement en face de chez elle et s’y installe. Là

encore, il faut un moral d’acier…

Dès le premier soir où il est encore dans ses cartons, il est dérangé par ses nouveaux voisins, tous plus déjantés les uns que les autres, qui vont se révéler bien encombrants et le mêler à leurs vies au risque d’exploser la sienne … On atteint là le haut de l’échelle du

stress. A chaque problème, étant d’un naturel serviable, il tente naïvement d’aider mais ça ne fait qu’empirer les choses et tout finit par se retourner contre lui. Un cauchemar éveillé !!!

Aristide Rouli n’est pas au bout de ses surprises, ni de ses peines, en découvrant que dans ce logement, l’ancien locataire y a laissé sa vie… d’une manière plus que terrifiante. Il se demande vraiment pourquoi, et pourquoi tout cela lui tombe dessus. Mais il va s’en sortir…

Une pièce d’Olivier Lejeune, mise en scène par Patrice Piquet

Durée : 1h40

Gratuit

Informations et réservations au 03 23 80 94 32

+33 3 23 80 94 32

