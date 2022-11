Pièce de Théâtre « POP CORN » Brasles, 25 novembre 2022, Brasles.

Pièce de Théâtre « POP CORN »

Place Georges et Gaston Brigot Brasles Aisne

2022-11-25 – 2022-11-25

Brasles

Aisne

6 POP CORN de Ben Elton

Bob Dilamitri est un cinéaste branché à la réputation sulfureuse, adulé par la jeunesse en perdition et détesté par la vieillesse en décomposition. Bref le winner d’Hollywood. Un gagnant qui a bâti sa carrière en mettant en lumière les losers qu’il devine perché en haut de son building. Son dernier film ne fait pas exception et est finalement récompensé aux Oscars. Fier de son succès, avide du plaisir qui en découle, il n’a pu voir ce qui se tramait dans son ombre : deux perdants ordinaires suivent les traces de ses héros sanguinaires. Vince et Candy n’ont pas de passé et encore moins de futur, ils se balancent entre réalité et fiction, précipitant leur vie vers la mort, multipliant les mourants chez les vivants. Assassins, rêveurs, tourMENTEURS, amoureux, ils vont en une nuit changer le destin de Bob Dilamitri, le cinéaste sans remords et son entourage qui ne vaut guère mieux.

Voici un pot de pourriture servi avec son cocktail de violence, de sexe, d’humour noir et de satire… et ça tire beaucoup dans cette pièce hilarante aux reflets sanglants d’un road movie à huis clos.

ATTENTION

Certaines scènes peuvent choquer un public sensible, ce spectacle où l’humour noir règne n’est pas adapté aux jeunes enfants

theatro.chateauthierry@orange.fr +33 3 23 83 42 92 https://www.letheatro.org/

