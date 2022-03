Pièce de théâtre “Poker pour l’Australie” Bergheim Bergheim Catégories d’évènement: Bergheim

Bergheim Haut-Rhin Bergheim EUR Michel vient de perdre une très grosse somme d’argent au poker en face d’un sicilien pas très commode. Le problème : sa femme Yolande n’est pas au courant qu’il joue ! Le sicilien débarque pour réclamer son du, et Michel, devant sa femme le fait passer pour un ami de régiment…ami que Yolande invitera bien volontiers à dîner. Un dîne qui se voudra…mouvementé ! Au programme de ce spectacle : rire et bonne humeur ! Michel, grand fan de jeux d’argent perd tout contre un sicilien pas très commode. Celui-ci viendra réclamer son du…à table, invité par Yolande, la femme de Michel qui ne se doute de rien… Une pièce où l’humour sera de mise ! +33 3 89 73 78 52 Michel vient de perdre une très grosse somme d’argent au poker en face d’un sicilien pas très commode. Le problème : sa femme Yolande n’est pas au courant qu’il joue ! Le sicilien débarque pour réclamer son du, et Michel, devant sa femme le fait passer pour un ami de régiment…ami que Yolande invitera bien volontiers à dîner. Un dîne qui se voudra…mouvementé ! Au programme de ce spectacle : rire et bonne humeur ! Bergheim

