de 16h00 à 17h15

Le vendredi 08 mars 2024

de 19h30 à 20h45

Poids Plume est une comédie dramatique et martiale, sur le thème de la boxe anglaise, de la maltraitance infantile et de la résilience. Une belle histoire d'un parcours initiatique, touchante et universelle, mettant en scène des entraîneurs de boxe à la sensibilité éthique, qui vont aider Axelle, une jeune femme à fleur de peau, à s'en sortir. La boxe va alors donner à la jeune héroïne, l'occasion de libérer des forces créatrices et de voir enfin le monde regorger de beautés." >

