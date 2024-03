PIÈCE DE THÉÂTRE Petite-Rosselle, mardi 26 mars 2024.

Le tampon vert , d’Aziz Chouaki, retrace l’histoire de trois sœurs de trois âges et caractères différents qui se retrouvent pour organiser les funérailles et le rapatriement du corps de leur père au Maroc. Leur père, mineur de fond à la retraite dans le bassin houiller, vient de mourir de la silicose. Les trois sœurs apprennent et comprennent pourquoi et comment leur père a quitté le Maroc pour le bassin houiller. Elles prennent conscience de la singularité du métier de leur père, mais aussi, elles affrontent leurs caractères, leurs différences et révèlent comment chacune d’elle a grandi, vécu dans la cité minière. La plus âgée reste proche des traditions marocaines, la deuxième a fait un pas vers la société française et la dernière est totalement française.

Aziz Chouaki campe un texte fort, grinçant où l’humour reste pleinement au service du sens. Une comédie qui raconte sensiblement la réalité d’une famille d’un mineur marocain.

Le Parc Explor Wendel propose une soirée très spéciale au cœur du Musée les Mineurs Wendel.

La pièce de théâtre Le Tampon Vert d’Aziz Chouaki, mise en scène par Laurent Vacher animera les lieux tout en respectant le thème principal du musée l’univers minier.

La réservation est fortement conseillée, durée 1h.Tout public

4 EUR.

