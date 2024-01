Pièce de théâtre Pension complète Théâtre de la Boîte a Sel Genève, jeudi 7 mars 2024.

Pièce de théâtre Pension complète Pièce de théâtre vaudeville « Pension complète » proposée par la Boîte à Sel à l’Espace Vélodrome de Plan-les-Ouates du 07 au 16 mars 2024. 7 16 mars Théâtre de la Boîte a Sel Enfants CHF 12.- / AVS/étudiants CHF 14.- / Adultes CHF 18.-

Que se passe-t-il quand depuis dix ans on fait croire à sa femme, que pour des raisons professionnelles, on descend toujours à l’hôtel Mimosa alors que celui-ci n’existe pas et qu’en réalité on va retrouver sa maîtresse ? Mais surtout que fait-on lorsque sa femme décide inopinément de venir vous rejoindre ? C’est la situation délicate dans laquelle Jean-François va se retrouver… Pour essayer de s’en sortir sans encombre, il va s’enfoncer dans des mensonges délirants pour la plus grande joie du public !

Cette année encore, la Boîte à Sel vous propose de passer un bon moment de détente et de rires en choisissant de prendre pour la soirée Une pension complète !

