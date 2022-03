PIECE DE THÉÂTRE PAR LA COMPAGNIE LES Z’EMBARACÉS Baracé Baracé Catégories d’évènement: Baracé

Après 2 années d'interruption due au Covid, la troupe a le plaisir de revenir jouer sur scène à la salle Lino Ventura en avril pour 3 représentations. Cette année encore, la première partie sera assurée par la troupe des jeunes : deux saynètes de leur création et une courte pièce de Renaud Loizon "La maison pour le week-end". Le célèbre duo de commères jouera la saynète "Les Copines" de Marilyse Dupont. Et après l'entracte, la troupe adulte présentera une pièce hilarante "A la bière fraîche" de Michel Le Dall

Après 2 ans d'absence, la troupe de théâtre Baracéenne "Les Z'Embaracés" revient sur scène !

