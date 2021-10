PIÈCE DE THÉÂTRE “PANIQUE AU MINISTERE” Jarzé Villages, 20 novembre 2021, Jarzé Villages.

PIÈCE DE THÉÂTRE “PANIQUE AU MINISTERE” 2021-11-20 – 2021-11-20 Jarzé 7 rue Louis Touchet

Jarzé Villages Maine-et-Loire

EUR 12 Auteurs : Jean Franco et Guillaume Mélanie

Compagnie : Pincés de Scène

Louis Tenon, Ministre de l’Education Nationale, est au carrefour de sa vie sentimentale avec son ex, Michelle, qui ne cesse de le harceler. Gabriel Bellecour, Chef de cabinet du ministre, l’accompagne avec sérieux et dévouement dans la vie politique depuis 15 ans. Cécile, sa mère énergique et croqueuse d’hommes, passe régulièrement pour lui rappeler qu’elle passe jours et nuits au bureau, au détriment de sa vie familiale et sentimentale. Elle lui reproche aussi de ne pas être assez souple avec sa fille Sara, toute jeune femme en quête d’indépendance. Eric, jeune homme nouvellement employé au Ministère de l’Education Nationale comme homme de ménage, va bouleverser l’équilibre instable et coincé de ce petit monde qui évolue autour de Gabriel.

Pièce de théâtre dans le cadre de la programmation de la saison culturelle de la salle de spectacle Saint Michel

annickmichel4@wanadoo.fr +33 2 41 42 38 32

