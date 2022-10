PIÈCE DE THÉÂTRE OUIKENNE A PÔRIS Plainfaing Plainfaing Catégories d’évènement: Plainfaing

Vosges Plainfaing Avec les Tantans, spectacle vainqueur du clou’s up 2019 Nancy et vainqueur du festival d’humour et handicap Epinal 2021.

Spectacle mis en scène par Fabrice Colombero.

Réservations sur helloasso.com ou au 06 12 91 01 93. +33 6 12 91 01 93 Noirgoutte Cinéma Plainfaing

