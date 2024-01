Piéce de théâtre Nouans-les-Fontaines, dimanche 11 février 2024.

Spectacle drôle et anecdotique auteur et interprète Frédéric Gaultier.

Rue Talleyrand

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11 17:00:00



