Cette fin de semaine, nous avons la chance d’accueillir, IGOR POTOCZNY, de la Cie Aline&Compagnie de Niort, théâtre d’improvisation : Vendredi 22 octobre à 20h30 à la Ferme St Michel : « Nos vies » , accompagné d’un invité surprise ( chanteur(euse), danseur(euse), musicien(ne) ) ? Nos vies sont faites de rires, de larmes, d’épreuves, de frustrations, de joies… Et si on profitait de tout ça pour improviser ? Pour raconter, chanter, inventer des nouvelles vies ou les modifier pour en arranger la vérité…” Igor Potoczny se lance le défi de s’appuyer sur nos vies, de les mettre en mots, de déposer son imaginaire sur des bouts de vos vies. La première dent du petit, votre premier amour, vos vacances dans un chalet, votre père venu s’installer en France, votre place dans la famille, votre prise de bec au pressing, etc … sont autant d’éléments permettant la création d’une improvisation unique sur la vie. [https://www.youtube.com/watch?v=AX87i2NgQB0&t=197s](https://www.youtube.com/watch?v=AX87i2NgQB0&t=197s) Entrée : 8€ et gratuit pour les – de 12 ans Samedi 23 octobre de 10h à 17h , à la Ferme St Michel : Stage théâtre d’improvisation animé par Igor POTOCZNY Prévoir son pique-nique, et une tenue confortable… C’est gratuit , ouvert à tous ! débutant , non débutant …on vient comme on est !!!! Renseignements et inscriptions au CSC : 0783121538 Ou par mail : [animation@cscc16.fr](mailto:animation@cscc16.fr) Au plaisir de vous accueillir à la Ferme St Michel

8 € le spectacle + Stage Gratuit !

Théâtre

Ferme Saint-Michel à Confolens 7 Place du Champ de foire Saint Michel Confolens Charente



2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T23:59:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T17:00:00