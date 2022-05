Pièce de théâtre musicale “La Passion selon Tibhirine” Auros, 11 juin 2022, Auros.

Pièce de théâtre musicale “La Passion selon Tibhirine” Auros

2022-06-11 – 2022-06-11

Auros 33124 Auros

EUR 15 15 Pièce de théâtre musicale crée à partir des écrits des “Moines de l’Atlas” disparus tragiquement il y a 24 ans dans l’atlas algérien. Elle retrace le dialogue entre Christianisme et Islam et délivre le message de paix et d’amour que n’ont cesser de proclamer ces moines cisterciens.

Pièce de théâtre musicale crée à partir des écrits des “Moines de l’Atlas” disparus tragiquement il y a 24 ans dans l’atlas algérien. Elle retrace le dialogue entre Christianisme et Islam et délivre le message de paix et d’amour que n’ont cesser de proclamer ces moines cisterciens.

Pièce de théâtre musicale crée à partir des écrits des “Moines de l’Atlas” disparus tragiquement il y a 24 ans dans l’atlas algérien. Elle retrace le dialogue entre Christianisme et Islam et délivre le message de paix et d’amour que n’ont cesser de proclamer ces moines cisterciens.

Charles De Montalier

Auros

dernière mise à jour : 2022-05-21 par