PIÈCE DE THÉÂTRE Mont-Saint-Martin, 10 février 2023, Mont-Saint-Martin Mont-Saint-Martin. PIÈCE DE THÉÂTRE 19 boulevard de Metz Espace Aimé Césaire Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle Espace Aimé Césaire 19 boulevard de Metz

Meurthe-et-Moselle Mont-Saint-Martin « Le médecin volant » avec la Compagnie Incognito.

Avec ses personnages masqués, dans la pure tradition de la Commedia dell’arte,cette pièce vous entraîne dans un tourbillon de quiproquos et de situations follement drôles. +33 3 82 25 23 70 Mairie de Mont-Saint-Martin

