Le Tiercent

Pièce de théâtre – Mensonges Le Tiercent, 26 juin 2021-26 juin 2021, Le Tiercent. Pièce de théâtre – Mensonges 2021-06-26 – 2021-06-27 Montours Esplanade du Centre Culturel

Le Tiercent 35460 Le Tiercent Théâtre par le Ramdam des Roses, en plein air sur l’esplanade Simone Veil à Montours. «Mensonges» désire redonner vie à la culture théâtrale avec un spectacle à l’humour décalé sur fonds d’injonctions contradictoires. Sur la base de textes de Prévert et de Dubillard, la troupe va de nouveau délivrer une interprétation fidèle à sa réputation avec un objectif inestimable : offrir à tous un moment de détente et de réflexion. Deux séances sont proposées :

– La samedi 26 juin à 20h

Lieu Le Tiercent Adresse Montours Esplanade du Centre Culturel Ville Le Tiercent