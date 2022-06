Pièce de théâtre Matin brun

Pièce de théâtre Matin brun, 17 juin 2022, . Pièce de théâtre Matin brun

2022-06-17 – 2022-06-17 Suite au Café philo, Marie Magalhaes jouera « Matin brun », une nouvelle et un apologue français, écrit par Franck Pavloff, en décembre 1998. Le titre fait référence aux « Chemises brunes », surnom donné aux miliciens nazis des SA. Suite au Café philo, Marie Magalhaes jouera « Matin brun », une nouvelle et un apologue français, écrit par Franck Pavloff, en décembre 1998. Le titre fait référence aux « Chemises brunes », surnom donné aux miliciens nazis des SA. Suite au Café philo, Marie Magalhaes jouera « Matin brun », une nouvelle et un apologue français, écrit par Franck Pavloff, en décembre 1998. Le titre fait référence aux « Chemises brunes », surnom donné aux miliciens nazis des SA. le circonflexe dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville