Pièce de théâtre « Mars & Vénus » à Niort Niort, 28 octobre 2022, Niort.

Pièce de théâtre « Mars & Vénus » à Niort

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Théâtre Jean Richard Niort Deux-Svres Théâtre Jean Richard 202 Avenue Saint-Jean d’Angély

2022-10-28 20:30:00 – 2022-10-28

L’homme et la femme sont… différents !

Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ? « Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri… Et ramasse tes chaussettes ! » Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ?

De la rencontre à l’installation du couple, en passant par la scène de ménage, « Mars et Vénus », c’est l’autopsie de votre vie de couple, pour le meilleur… Et pour le rire !

Source : sortiraniort.fr

+33 6 25 92 62 59

Coeur de Scène

Théâtre Jean Richard 202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort

