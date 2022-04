Pièce de théâtre marionnettiste – “Les yeux de Taqqi” Niort, 13 avril 2022, Niort.

EUR 5 10 Petit bijou de sensibilité et de poésie, Les yeux de Taqqi s’inspire de légendes inuites chuchotées sur la banquise. Trois comédiennes marionnettistes virtuoses donnent vie à la quête initiatique d’un jeune orphelin aveugle qui rêve de tuer un ours polaire.

Dans cet univers immaculé, tous nos sens sont mis en éveil pour accompagner, pas à pas, cet enfant qui « veut voir, veut savoir, veut pouvoir ». Apprivoiser ses peurs pour apprivoiser le monde… Ombres chinoises, décors aériens et partition musicale mêlant chants traditionnels et sonorités électro habillent délicatement ce conte enchanteur et humaniste. À savourer avec nos yeux d’enfants.

