Pièce de théâtre Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Pièce de théâtre Luz-Saint-Sauveur, 17 juillet 2022, Luz-Saint-Sauveur. Pièce de théâtre LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur

2022-07-17 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-17 LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Retrouvez la pièce de théâtre Malalego, pays imaginaire. Comédie de plein air, création originale de la compagnie Caravelle.

Préparez-vous à découvrir les aventures de Sojibad … A partir de 6 ans.

Gratuit. LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue Saint-Sauveur Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrénées

Pièce de théâtre Luz-Saint-Sauveur 2022-07-17 was last modified: by Pièce de théâtre Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 17 juillet 2022 Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées