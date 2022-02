Pièce de théâtre « L’ours et une demande en mariage » Carsac-Aillac Carsac-Aillac Catégories d’évènement: Carsac-Aillac

Dordogne

Pièce de théâtre « L’ours et une demande en mariage » Carsac-Aillac, 19 mars 2022, Carsac-Aillac. Pièce de théâtre « L’ours et une demande en mariage » Carsac-Aillac

2022-03-19 – 2022-03-19

Carsac-Aillac Dordogne Carsac-Aillac EUR 16 16 Compagnie S&J Un spectacle composé de deux pièces en un acte d’Anton Tchekhov ; appelées également plaisanteries en un acte où Tchékhov ironise sur les premières étapes d’une vie à deux et porte un regard terriblement moqueur sur le mariage, l’amour et la solitude dans la Russie de son époque. Une dette d’argent qui bouleverse les relations, une demande en mariage qui dégénère en querelle de voisinage… Pass sanitaire obligatoire. Compagnie S&J Un spectacle composé de deux pièces en un acte d’Anton Tchekhov ; appelées également plaisanteries en un acte où Tchékhov ironise sur les premières étapes d’une vie à deux et porte un regard terriblement moqueur sur le mariage, l’amour et la solitude dans la Russie de son époque. Une dette d’argent qui bouleverse les relations, une demande en mariage qui dégénère en querelle de voisinage… Pass sanitaire obligatoire. +33 5 53 29 87 27 Compagnie S&J Un spectacle composé de deux pièces en un acte d’Anton Tchekhov ; appelées également plaisanteries en un acte où Tchékhov ironise sur les premières étapes d’une vie à deux et porte un regard terriblement moqueur sur le mariage, l’amour et la solitude dans la Russie de son époque. Une dette d’argent qui bouleverse les relations, une demande en mariage qui dégénère en querelle de voisinage… Pass sanitaire obligatoire. Séchoir d’Aillac

Carsac-Aillac

dernière mise à jour : 2022-01-19 par OT du pays de Fénelon

Détails Catégories d’évènement: Carsac-Aillac, Dordogne Autres Lieu Carsac-Aillac Adresse Ville Carsac-Aillac lieuville Carsac-Aillac Departement Dordogne

Carsac-Aillac Carsac-Aillac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carsac-aillac/

Pièce de théâtre « L’ours et une demande en mariage » Carsac-Aillac 2022-03-19 was last modified: by Pièce de théâtre « L’ours et une demande en mariage » Carsac-Aillac Carsac-Aillac 19 mars 2022 Carsac-Aillac Dordogne

Carsac-Aillac Dordogne