Sarrebourg Moselle Sarrebourg 14 EUR Le Théâtre du Quiproquo de Colmar vous convie à une représentation de sa pièce “L’invité” de David PHARAO , samedi 19 mars 2022 à 20h30, à l’Espace Le Lorrain. L’histoire : Cinquante ans, entre chômage et pré-retraite, Gérard est au bout du rouleau quand s’offre à lui un poste inespéré en Indonésie !Pour se donner toutes les chances de rafler ce job de la dernière chance, Gérard invite le DRH à venir dîner à la maison.Affolée à l’idée de ne pas être à la hauteur, sa femme Colette supplie Alexandra, leur voisine, de leur venir en aide. Gourou de la Communication, Alexandra accepte de coacher le couple. Durée : 1h40 environ. Placement libre. Payant. Réservation par téléphone ou https://www.billetweb.fr/linvite-a-sarrbourg +33 7 86 77 60 28 https://www.theatreduquiproquo.fr/ Libre de droits – Leópold Kristjánsson pour Unsplash

