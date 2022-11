Pièce de théâtre « L’invité » par la compagnie Billère Vice Versa Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Pyrnées-Atlantiques

Pyrnes-Atlantiques

Pièce de théâtre « L’invité » par la compagnie Billère Vice Versa Bidart, 9 décembre 2022, Bidart. Pièce de théâtre « L’invité » par la compagnie Billère Vice Versa

9 Chemin des Écoliers Théâtre Beheria Bidart Pyrnes-Atlantiques Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers

2022-12-09 20:30:00 – 2022-12-09 21:50:00

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers

Bidart

Pyrnes-Atlantiques Bidart 0 0 EUR « L’invité »

Comédie légère de David Pharao revisitée par la compagnie de théâtre de Billère Vice Versa. Durée : 1h20

Spectacle à partir de 8-10 ans Au bout de 3 ans de chômage, Gérard mise tout sur un énième entretien d’embauche. Avec son épouse Colette, ils se préparent à recevoir le PDG de la boîte dans laquelle il espère être recruté. Par chance (ou pas…), ils pourront compter sur l’aide de leur voisin Alexandre, intrusif et sûr de lui.

La réussite de cette soirée est loin d’être assurée, mais notre hilarant trio veut y croire jusqu’au bout… quels que soit les imprévus !

Un humour comparable à celui du Dîner de cons, servi par d’excellents comédiens… Fous rires garantis ! → Ventes à partir du lundi 28 novembre au magasin Ederra, 234 avenue du général de Gaulle, 64210 Guethary. « L’invité »

Comédie légère de David Pharao revisitée par la compagnie de théâtre de Billère Vice Versa. Durée : 1h20

Spectacle à partir de 8-10 ans Au bout de 3 ans de chômage, Gérard mise tout sur un énième entretien d’embauche. Avec son épouse Colette, ils se préparent à recevoir le PDG de la boîte dans laquelle il espère être recruté. Par chance (ou pas…), ils pourront compter sur l’aide de leur voisin Alexandre, intrusif et sûr de lui.

La réussite de cette soirée est loin d’être assurée, mais notre hilarant trio veut y croire jusqu’au bout… quels que soit les imprévus !

Un humour comparable à celui du Dîner de cons, servi par d’excellents comédiens… Fous rires garantis ! → Ventes à partir du lundi 28 novembre au magasin Ederra, 234 avenue du général de Gaulle, 64210 Guethary. +33 6 63 81 94 56 APE Lagungarri APE Lagungarri

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart

dernière mise à jour : 2022-11-24 par OT Bidart

Détails Catégories d’évènement: Bidart, Pyrnées-Atlantiques, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Bidart Adresse Bidart Pyrnes-Atlantiques OT Bidart Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Ville Bidart lieuville Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Departement Pyrnes-Atlantiques

Bidart Bidart Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidart/

Pièce de théâtre « L’invité » par la compagnie Billère Vice Versa Bidart 2022-12-09 was last modified: by Pièce de théâtre « L’invité » par la compagnie Billère Vice Versa Bidart Bidart 9 décembre 2022 9 Chemin des Écoliers Théâtre Beheria Bidart Pyrnées-Atlantiques OT Bidart 9 Chemin des Écoliers Théâtre Beheria Bidart Pyrnes-Atlantiques OT Bidart Bidart Pyrnées-Atlantiques Pyrnes-Atlantiques

Bidart Pyrnes-Atlantiques