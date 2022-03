Pièce de théâtre “L’Indécision” adaptée de “12 Hommes en colère” de Reginald Rose. Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Pièce de théâtre “L’Indécision” adaptée de “12 Hommes en colère” de Reginald Rose. Le Diapason – Campus Beaulieu, 17 mars 2022, Rennes. Pièce de théâtre “L’Indécision” adaptée de “12 Hommes en colère” de Reginald Rose.

Le Diapason – Campus Beaulieu, le jeudi 17 mars à 20:00

Les 17 et 19 Mars prochains, Ils Gèrent Rien Sur Scène jouera sa pièce de théâtre “L’Indécision” adaptée de “12 Hommes en colère” de Reginald Rose. Venez voir l’adaptation de l’association de théâtre de l’IGR-IAE Rennes le 17 Mars au Diapason à 20h et/ou le 19 Mars à la Salle de la Cité à 20h. Réservez dès maintenant votre place directement via ces liens : JEUDI 17 MARS [https://www.helloasso.com/associations/igrss/evenements/representation-de-l-indecision](https://www.helloasso.com/associations/igrss/evenements/representation-de-l-indecision) SAMEDI 19 MARS [https://www.helloasso.com/associations/igrss/evenements/representation-de-l-indecision-samedi-19-mars](https://www.helloasso.com/associations/igrss/evenements/representation-de-l-indecision-samedi-19-mars)

Tarif 5 euros (ou euros avec la carte Assos)

Pièce de théâtre “L’Indécision” adaptée de “12 Hommes en colère” de Reginald Rose, jouée par l’association de l’IGR-IAE Rennes, “Ils Gèrent Rien Sur Scène” Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Le Diapason - Campus Beaulieu Adresse 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Ville Rennes lieuville Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Pièce de théâtre “L’Indécision” adaptée de “12 Hommes en colère” de Reginald Rose. Le Diapason – Campus Beaulieu 2022-03-17 was last modified: by Pièce de théâtre “L’Indécision” adaptée de “12 Hommes en colère” de Reginald Rose. Le Diapason – Campus Beaulieu Le Diapason - Campus Beaulieu 17 mars 2022 Le Diapason - Campus Beaulieu Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine