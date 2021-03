Pièce de théâtre « L’Homme qui plantait des arbres » Jardin et arboretum de Poulaines, 5 juin 2021-5 juin 2021, Poulaines.

Pièce de théâtre « L’Homme qui plantait des arbres »

Jardin et arboretum de Poulaines, le samedi 5 juin à 18:00

Tirée de l’œuvre de Jean Giono, cette pièce inspirante et poétique est plus qu’un spectacle de marionnettes et d’arts plastiques.

Par sa simplicité et son humanité, elle nous montre qu’au travers de petits gestes quotidiens, des femmes et des hommes trouvent des solutions simples et concrètes pour préserver la nature. Et que ces personnes « ce peut être vous, ce peut être moi » !

Un homme au cours d’une longue promenade dans les Alpes de Haute-Provence rencontre un berger. Ce berger vit seul dans ce pays hostile. Il plante des arbres. Cent arbres tous les jours sans rien attendre en retour. Quelques années plus tard apparaissent des forêts de chênes, de hêtres, de bouleaux, de frênes… « Par sa simplicité et son humanisme, “L’homme qui plantait des arbres” s’adresse à tous. C’est l’un des rares textes qui, par sa profondeur, devient intemporel. (…) L’histoire est celle d’un berger. Opiniâtre, il plante des arbres. Infatigable, il transforme un pays aride et désolant en un pays vert où l’espoir renaît.

_Pas de gradins, pas de scène_

Sur un plateau, très proches du public, deux interprètes : la comédienne Stella Serfaty (également metteuse en scène) porte le texte de sa voix claire et précise, pendant que la plasticienne et marionnettiste Ombline de Benque installe un univers visuel composé de bouts de bois recyclé (brindilles, planches) et de mottes d’argile. Dans ses gestes lents se lisent sérénité et persévérance.

Tarifs : 12 euros par personne | 6 euros pour les moins de 12 ans

Une fable qui suscite un large écho à notre époque où la déforestation fait rage et l’eau vient à manquer… La pièce nous apprend en effet que les arbres sont source d’eau et de vie.

