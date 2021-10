Cognin Cognin 73160, Cognin Pièce de théâtre : Les uns chez les autres Cognin Cognin Catégories d’évènement: 73160

Cognin

Pièce de théâtre : Les uns chez les autres 2021-10-23 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-23 22:15:00 22:15:00 Salle de La Forgerie Avenue de Corinthe
Cognin 73160

Cognin 73160 Cognin EUR Dans la villa voisine, Bob Philips, amant de Fiona, raconte à sa femme, Carol, excédée par ses absences, qu’il a été retenu par William, époux de Mary. Mais quand William et Mary viennent diner chez Carol, les alibis s’effondrent ! +33 6 65 29 61 00 https://www.billetweb.fr/les-uns-chez-les-autres2 dernière mise à jour : 2021-10-13 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

