Pièce de théâtre « les Rochambelles » Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 17h00 à 17h35

.Tout public. gratuit

L’histoire dans l’Histoire de trente femmes extraordinaires

Entre le 6 juin au 29 août 1944, soit pendant 2 mois et 23 jours,

trente-neuf divisions alliées fouleront les plages de Normandie. Plus

d’un million d’hommes prêts à donner leurs vies pour la justice et la

liberté. Plus d’un million d’hommes… et 30 femmes.

Les Rochambelles, c’est l’histoire incroyable, et pourtant méconnue du

grand public, de 30 femmes du monde, que rien ni personne n’appelaient à

s’engager qui ont décidé de prendre les armes.

Cette représentation est une sortie de résidence. | Acte 1, durée 35 minutes

Gratuit sur inscription : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

Contact : +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

CPA Mado Robin