Pièce de théâtre – Les oeufs de l’autruche Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Senonches

Pièce de théâtre – Les oeufs de l’autruche Senonches, 10 décembre 2022, Senonches. Pièce de théâtre – Les oeufs de l’autruche

1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

2022-12-10 – 2022-12-10 Senonches

Eure-et-Loir 5 5 EUR La compagnie mis’entroupe présente « Les œufs de l’autruche » une mise en scène de Pierre Marie Escourrou d’André Roussin avec Martine Pitou, Malcolm Scott, Philippe Martoja, Dominique Debatisse, Stéphane Vexler et Matthieu Bonnet. Vente de billets sur place. La compagnie mis’entroupe présente « Les œufs de l’autruche » une mise en scène de Pierre Marie Escourrou d’André Roussin avec Martine Pitou, Malcolm Scott, Philippe Martoja, Dominique Debatisse, Stéphane Vexler et Matthieu Bonnet. Vente de billets sur place. compagnie.misentroupe@gmail.com +33 6 89 86 44 32 http://www.perche-tourisme.fr/ mis’entroupe

Senonches

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Senonches Autres Lieu Senonches Adresse 1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir Ville Senonches lieuville Senonches Departement Eure-et-Loir

Senonches Senonches Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senonches/

Pièce de théâtre – Les oeufs de l’autruche Senonches 2022-12-10 was last modified: by Pièce de théâtre – Les oeufs de l’autruche Senonches Senonches 10 décembre 2022 1 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir Eure-et-Loir Senonches

Senonches Eure-et-Loir