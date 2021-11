Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg PIECE DE THÉÂTRE ‘LES MONTAGNES RUSSES’ Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg Moselle Sarrebourg 20 EUR Pièce de théâtre « Les Montagnes russes », vendredi 26 novembre 2021 à 20h30 à l’Espace Le Lorrain. Cette pièce est avec Bernard Menez. L’histoire : Alors que sa famille est partie en vacances, un homme d’âge mûr ramène chez lui une jeune femme qu’il a rencontré dans un bar. Elle est rigolote et séduisante …mais tout ne se passe pas comme il l’aurait voulu…Une interprétation ciselée, drôle et pleine d’émotion. Les places ne sont pas numérotées. Pas de réservation par téléphone/mail. Durée : 1h30 sans entracte. Tarifs : 20 € et 12 € pour étudiants et demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif). Vente à Tourisme Sarrebourg Moselle Sud ou par internet : https://tinyurl.com/ye2ow44q. Vente des tickets sur place, le jour du spectacle à partir de 20h00. Pass sanitaire à partir de 12 ans – masque. contact@tourisme-sarrebourg.fr +33 3 87 03 11 82 https://tinyurl.com/ye2ow44q ça se joue

