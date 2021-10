Livarot-Pays-d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Pièce de théatre “Les Misérables” Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Pièce de théatre “Les Misérables” Livarot-Pays-d’Auge, 6 novembre 2021, Livarot-Pays-d'Auge. Pièce de théatre “Les Misérables” Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d’Auge

2021-11-06 20:30:00 – 2021-11-06 Livarot Cinéma le Parc

Livarot-Pays-d’Auge Calvados Livarot-Pays-d’Auge Les Misérables – Pièce de théâtre au cinéma le Parc de Livarot les samedi 6 novembre à 20h30 et dimanche 7 novembre à 15h00 Les Misérables – Pièce de théâtre au cinéma le Parc de Livarot les samedi 6 novembre à 20h30 et dimanche 7 novembre à 15h00 +33 6 26 77 55 09 Les Misérables – Pièce de théâtre au cinéma le Parc de Livarot les samedi 6 novembre à 20h30 et dimanche 7 novembre à 15h00 Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d’Auge

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Livarot-Pays-d'Auge Adresse Livarot Cinéma le Parc Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d'Auge