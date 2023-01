Pièce de théâtre « Les hommes préférent mentir » Verneuil-en-Halatte, 27 janvier 2023, Verneuil-en-Halatte Verneuil-en-Halatte.

Pièce de théâtre « Les hommes préférent mentir »

Place de Piegaro Verneuil-en-Halatte Oise

2023-01-27 20:30:00 – 2023-01-29 23:00:00

10.14 10.14 Simon, psychanalyste, doit annoncer à Olivia, son épouse, qu’il la quitte pour vivre avec Anne Catherine. Mais, ce soir-là, Olivia a invité Aurélie, son amie, et deux copains célibataires de Simon, Sam et Richard.

Cette soirée d’aveux va vite se transformer en une accumulation d’imprévus, de déballage et de dérapage.

Ils nous inviteront dans le deuxième acte à les retrouver deux ans plus tard ou de nouveaux couples se sont formés sans que le comportement de chacun n’ait vraiment pas changé.

