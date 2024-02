PIÈCE DE THÉÂTRE « LES FOURBERIES DE SCAPIN » SALLE POLYVALENTE Montesquieu-Volvestre, vendredi 1 mars 2024.

PIÈCE DE THÉÂTRE « LES FOURBERIES DE SCAPIN » SALLE POLYVALENTE Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

La compagnie Cie du Petit Matin vous propose une représentation théâtrale des « Fourberies de Scapin ».

Adaptation de la pièce de Molière :

En l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave, fils d’Argante a épousé Hyacinte, jeune fille pauvre et de naissance inconnue, tandis que Léandre, fils de Géronte, est tombé amoureux d’une jeune Bohémienne , Zerbinette, de passage dans la ville. Mais voici que Argante, père d’Octave, et Géronte, père de Léandre, rentrent avec des projets de mariage pour leurs enfants. Les deux fils implorent l’aide de Scapin, valet de Léandre. Celui-ci s’engage à tout arranger afin de faire triompher l’amour et la jeunesse. Mensonges, trahisons, vengeances et coups de théâtre vont alors se succéder pour mettre en lumière toutes les… fourberies de Scapin…12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01

SALLE POLYVALENTE Pl. de la Perruque

Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie laciedupetitmatin@gmail.com

