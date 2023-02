PIÈCE DE THÉÂTRE : LES BELLES-SOEURS rue des Berrichons et des Nivernais Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle La troupe de théâtre “Les Serins” présent “Les Belles-Sœurs”, une pièce d’Eric Assous. la pièce est déconseillée au moins de 12 ans. La prévente ouvre à partir du 17 février 2023, au centre socioculturel. Une vente de billets avant les représentations se fera dans la limite des places disponibles. (sous réserve de modifications) rue des Berrichons et des Nivernais centre socioculturel Sarrebourg

